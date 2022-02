Calcio: Dalla Uefa 30mila biglietti gratis per finali Coppe europee

L'iniziativa riguarda Champions maschile e femminile, Europa League e Conference ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha annunciato oggi che in occasione delle finali delle competizioni europee per club di quest'anno saranno offerti, in tutto, 30mila biglietti ai tifosi delle squadre in lotta per la Champions League, l'Europa League, la Conference League e la Champions femminile. "I tifosi dei club finalisti riceveranno biglietti omaggio per come segue. Champions League: 10.000 biglietti gratuiti (5.000 biglietti per club). Europa League: 8.000 biglietti gratuiti (4.000 biglietti per club). Conference League: 6.000 biglietti gratuiti (3.000 biglietti per club). Women's Champions League: 6.000 biglietti gratuiti (3.000 biglietti per club)", ha reso precisato la Uefa. Ciascuno dei club finalisti potrà utilizzare questi biglietti per premiare i propri sostenitori più fedeli. Gli stessi tagliandi non potranno essere ceduti a sponsor o ad altri partner. Inoltre, la Uefa ha deciso di mantenere il prezzo dei biglietti di categoria 4 (70 euro) e di categoria 3 (180 euro) per le prossime tre finali maschili della Champions League del 2022, 2023 e 2024, mantenendosi in linea con i prezzi in vigore dal 2020. "La Uefa è pienamente consapevole dell'attuale situazione inflazionistica e in particolare dei biglietti per eventi sportivi, che hanno registrato aumenti significativi negli ultimi anni. Decidendo di limitare questi prezzi per almeno tre stagioni per queste partite, la Uefa desidera inviare un segnale forte ai tifosi e garantire che l'accesso sia alla portata di tutti", scrive ancora la stessa Uefa. "I tifosi di calcio sono la linfa vitale del gioco e abbiamo pensato che questo fosse un bel modo per riconoscere le difficoltà che hanno vissuto negli ultimi due anni per continuare a sostenere le proprie squadre del cuore e a vivere la loro passione", ha detto il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. "I tifosi giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo del calcio e dobbiamo permettere ai fan itineranti di assistere ai momenti storici delle loro amate squadre a prezzi accessibili", ha concluso il numero uno della Uefa. (ITALPRESS). pdm/com 14-Feb-22 15:15