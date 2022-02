Calcio: Gravina “Indice liquidità per ammissione ai campionati”

Il numero uno della Figc "Per la prima volta verrà inserito anche per la Serie A". ROMA (ITALPRESS) – "Vogliamo intervenire sulle licenze nazionali e sulla modifica delle norme organizzative, le Noif, carta fondamentale che regolamenta la possibilità di partecipare ai campionati. Pensiamo di inserire un indicatore importante, l'indice di liquidità, come criterio di ammissione ai campionati. Per la prima volta verrà inserito anche per la Serie A". Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenuto a "Radio Anch'Io Sport" su Rai Radio 1. "E poi vogliamo inserire altri due indicatori che daranno la possibilità di operare sul mercato: il parametro dell'indebitamento e un rapporto tra ricavi e costo di lavoro. In questo modo vogliamo mettere sotto controllo i costi di gestione per dare senso di prospettiva e lungimiranza al nostro mondo", ha aggiunto il numero uno della Figc. (ITALPRESS). spf/pdm/red 14-Feb-22 09:27