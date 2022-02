Calcio: Hakimi “Il Real non ha creduto in me, al Psg mi sento a casa”

Il marocchino: "Vedere Verratti in allenamento è incredibile" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'ex Inter Achraf Hakimi, dalle colonne di "Marca", ha scaldato la vigilia del match di andata degli ottavi di Champions League tra il "suo" Paris Saint Germain e il Real Madrid, dove ha militato nelle giovanili e, per una stagione, in prima squadra. "Sarà una bella partita contro una squadra che ho nel cuore per tutto quello che mi ha dato, come uomo e come giocatore. Siamo pronti, dobbiamo limitare gli errori e sfruttare al meglio i nostri punti di forza", ha detto il terzino marocchino. "Il divorzio dal Real è dipeso un po' dalla mia mancanza di maturità e un po' dalla scarsa fiducia del club in me. Quando arrivi dalle giovanili è normale che la società non scommetta tanto su di te. Poi ho fatto due grandi stagioni al Borussia Dortmund e dovevo decidere cosa fare ma il Real non mi considerava. Io sapevo di poter giocare ad alti livelli: quando l'Inter mi ha acquistato il Real aveva un'opzione di 'recompera' ma non l'ha esercitata. Sono contento che altri grandi club abbiano poi investito su di me", ha aggiunto Hakimi. "Al Psg mi sento come a casa. Mi hanno accolto bene, i compagni, la società e i tifosi. Hanno scommesso su di me, facendo grandi sforzi. Anche l'allenatore mi ha subito trasmesso fiducia. Mi trovo bene e riesco a dare il massimo. Ho la fortuna di giocatore assieme ai migliori calciatori in circolazione e ogni giorno imparo qualcosa. Chi mi ha sorpreso di più? Marco Verratti. È normale restare a bocca aperta per Messi, Neymar e Mbappé ma vedere Verratti in allenamento è incredibile: mantiene la calma anche sotto pressione, è impossibile rubargli palla. Vederlo di persona è un piacere", ha concluso il terzino del Psg. (ITALPRESS). pdm/red 14-Feb-22 12:21