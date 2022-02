Calcio: Serie B. Otto giocatori squalificati, tre turni per Sottil

Resi noti i provvedimenti disciplinari dopo le gare della 22esima giornata ROMA (ITALPRESS) – Germana Panzironi, giudice sportivo della Lega di Serie B, ha squalificato 11 calciatori dopo le gare valide per la 22a giornata di campionato. Un turno di stop per Dario Saric (Ascoli), Alessandro Mattioli, Mirko Antonucci e Mamadou Tounkara (Cittadella), Tommaso Arrigoni (Como), Gabriel Strefezza (Lecce), Stanko Juric (Parma), Lorenzo Dickmann (Spal). Per quanto riguarda gli allenatori, tre turni di stop Andrea Sottil (Ascoli). (ITALPRESS). pdm/com 14-Feb-22 13:31