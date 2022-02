Calcio: Udinese-Salernitana, Corte Figc annulla il 3-0 a tavolino

Respinto invece il ricorso dell'Inter: la partita col Bologna si giocherà ROMA (ITALPRESS) – Accolto il ricorso della Salernitana, respinti quelli presentati da Inter ed Udinese: sono queste le decisioni adottate dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, sezioni riunite, in merito alle tre gare Udinese-Salernitana, Bologna-Inter e Atalanta-Udinese legate ad episodi di Covid registrati all'interno delle squadre. Pertanto la Corte, accogliendo il reclamo della Salernitana, ha annullato la decisione della perdita della gara 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica. La Corte ha altresì stabilito che si giocherà la gara Bologna-Inter nella data stabilita dalla Lega di Serie A, mentre ha omologato il risultato di Udinese-Atalanta 2-6. In seguito alle decisioni della Corte d'Appello federale, la classifica di Serie A subisce un mutamento: i granata di Colantuono salgono a 13 punti, mentre i bianconeri di Cioffi scendono a quota 24. (ITALPRESS). mc/red 14-Feb-22 19:34