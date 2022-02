F.1: nel 2022 tre gare sprint in Austria, Brasile e a Imola

Crescono i punti assegnati dal nuovo format: il vincitore ne otterrà 8 ROMA (ITALPRESS) – Anche nel Mondiale 2022 di Formula 1 ci saranno le sprint race, le mini gare del sabato sperimentate nella scorsa stagione che serviranno per determinare la griglia di partenza della gara della domenica. Si è deciso in extremis di mantenere a tre il numero dei weekend con le gare sprint: confermato il Brasile, le altre si correranno a Imola e in Austria. A differenza dello scorso campionato, il vincitore otterrà ben 8 punti. (ITALPRESS). pal/red 14-Feb-22 18:38