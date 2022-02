Guignard-Fabbri al 5° posto nella danza su ghiaccio

"Milano-Cortina? Ci piacerebbe, ma vedremo come reagirà il nostro fisico". PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La coppia francese composta da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron ha vinto l'oro nella danza sul ghiaccio di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Pechino chiudendo con il punteggio di 226.98. Argento al comitato olimpico russo composto dalla coppia Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov (220.51), bronzo alla coppia americana Madison Hubbell-Zachary Donohue (218.02). Gli azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri sono stati protagonisti di una buona performance che ha permesso loro di chiudere la gara al quinto posto con 207.05 punti, anche se non danno certezze sulla loro presenza alle prossime Olimpiadi in casa a Milano-Cortina. "Ci piacerebbe, ma dobbiamo vedere come reagirà il nostro fisico. L'anno prossimo andiamo avanti sicuramente, poi vedremo, anche in base ai risultati. Finchè cresciamo e anche il nostro corpo reagisce bene andiamo avanti, ma pratichiamo uno sport difficile dove non c'è spazio per il divertimento" le parole di Guignard. "Io sono di Milano, per me sarebbe meraviglioso poterci essere, ma è un progetto a lungo termine che richiede ancora del tempo" le parole di Fabbri. Sulla gara di oggi, i due azzurri sono detti "molto contenti, abbiamo pattinato col cuore, era difficile da gestire mentalmente e fisicamente e siamo molto contenti di essere entrati nella top six". (ITALPRESS). gm/red 14-Feb-22 06:20