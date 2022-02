Mondiali2022: disciplinare Fifa “Brasile-Argentina si rigioca”

Quattro giocatori squalificati per violazione del protocollo Covid ROMA (ITALPRESS) – Brasile-Argentina si deve rigiocare. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, iniziato il 5 settembre 2021 ma sospeso dopo appena sette minuti di gioco in seguito all'ingresso improvviso in campo delle autorità sanitarie brasiliane, sarà ripetuto in una data e in un luogo che verranno stabiliti successivamente. E' questa la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa in merito allo scandalo che ha scosso il calcio sudamericano cinque mesi fa, quando la partita tra le due rivali storiche fu interrotta subito in quanto quattro giocatori dell'Albiceleste, Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, furono portati via dal terreno di gioco dalle autorità sanitarie brasiliane perché inseriti in distinta ufficiale nonostante dovessero rispettare il provvedimento della quarantena causa pandemia, regola imposta in Brasile a tutti coloro che entravano nel paese dalla Gran Bretagna. Nei confronti dei quattro calciatori, che all'epoca militavano in Premier League, la Fifa ha comminato due giornate di squalifica per il mancato rispetto del protocollo Covid della Fifa, mentre alla Federcalcio del Brasile è stata notificata un'ammenda di 500.000 franchi svizzeri per le infrazioni commesse in materia di ordine pubblico, mentre alla Federcalcio dell'Argentina sono stati comminati 200.000 franchi svizzeri di multa. Sia CBF che AFA, inoltre, sono state condannate a pagare altri 50.000 franchi svizzeri per via della sospensione della partita. (ITALPRESS). pal/red 14-Feb-22 18:04