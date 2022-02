Tennis: Giorgi travolta all’esordio da Kvitova al Wta di Dubai

La marchigiana si è arresa alla ceca in due set, per 6-2 6-0 DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Debutto amaro per Camila Giorgi nel "Dubai Duty Free Tennis Championships", torneo WTA 500 con 703.580 dollari di montepremi, in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne di Macerata, n.29 del ranking, al primo turno è stata sconfitta per 6-2 6-0, in un'ora e 8 minuti di gioco, dalla ceca Petra Kvitova, n.25 Wta, vincitrice di questo torneo nel 2013. (ITALPRESS). mc/red 14-Feb-22 19:36