Tennis: Wta. Giorgi, Paolini e Trevisan migliorano il loro ranking

Comanda sempre l'australiana Barty, seguita da Sabaelenka e Krejcikova ROMA (ITALPRESS) – Continuano a migliorare le portacolori azzurre nel ranking Wta, con l'ultima versione aggiornata oggi. Mantiene la leadership azzurra Camila Giorgi, che guadagna un posto ed è ora numero 29. Nuovo "best ranking" invece per Jasmine Paolini, entrata per la prima volta nella top 50 da due settimane, che sale altri due gradini e si attesta al numero 46. Guadagna posizioni pure Martina Trevisan, ritornata in top 100 subito dopo gli Australian Open, adesso numero 88 (+5). Primato personale, l'ennesimo di questi ultimi mesi, per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese fa altri due passi in avanti e sale al numero 113. Nel podio mondiale tutto immutato. Comanda sempre l'australiana Ashleigh Barty, seguita dalla bielorussa Aryna Sabaelenka e dalla ceca Barbora Krejcikova. A ruota Karolina Pliskova, Paula Badosa e Anett Kontaveit, salita al sesto gradino grazie al sucesso di ieri nel "St. Petersburg Ladies Trophy". Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 8330 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 5698 (–) 3. Barbora Krejcikova (Cze) 5533 (–) 4. Karolina Pliskova (Cze) 4452 (–) 5. Paula Badosa (Esp) 4429 (–) 6. Anett Kontaveit (Est) 4241 (+3) 7. Garbine Muguruza (Esp) 4195 (-1) 8. Maria Sakkari (Gre) 4191 (-1) 9. Iga Swiatek (Pol) 3986 (-1) 10. Ons Jauber (Tun) 3070 (–) Così le italiane: 29. Camila Giorgi 1692 (+1) 46. Jasmine Paolini 1153 (+2) 88. Martina Trevisan 773 (+5) 113. Lucia Bronzetti 611 (+2) 145. Sara Errani 460 (–) 162. Elisabetta Cocciaretto 410 (+1) 163. Lucrezia Stefanini 407 (+17) 196. Giulia Gatto-Monticone 340 (+6) 198. Federica Di Sarra 337 (+6) 285. Martina Di Giuseppe 232 (+3) (ITALPRESS). pdm/red 14-Feb-22 09:55