Top ten Atp invariata, Berrettini sesto e Sinner decimo

Comanda sempre Djokovic, seguito da Medvedev e da Zverev. ROMA (ITALPRESS) – Tutto invariato nella top ten della classifica Atp. Restano due i tennisti azzurri fra i primi dieci della classifica mondiale, ovvero Matteo Berrettini, primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, si conferma al sesto gradino, suo best ranking e seconda miglior classifica Atp mai raggiunta in singolare da un italiano dall'introduzione del sistema di calcolo computerizzato (dopo la quarta posizione di Adriano Panatta nel 1976). Stabile al decimo posto pure Jannik Sinner, capace di entrare per la prima volta in top ten nel novembre scorso, a 20 anni e due mesi: solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani al momento del loro primo ingresso fra i primi dieci (Federer invece aveva sette mesi più dell'azzurro). Guadagna una posizione Lorenzo Sonego, adesso al 21° posto (eguagliato per lui il record personale); mentre sale di due posizioni Fabio Fognini, adesso 38° del mondo. Sei passi avanti per Lorenzo Musetti, ora 57°, che eguaglia pure lui il record personale, seguito da Gianluca Mager, stabile alla casella numero 67. Ultimo azzurro nella top 100 è Marco Cecchinato, che si conferma al gradino 92. Tornando alla top ten, guida sempre Novak Djokovic, davanti a Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Questa la nuova classifica Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 10875 (–) 2. Daniil Medvedev (Rus) 9635 (–) 3. Alexander Zverev (Ger) 7865 (–) 4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 7355 (–) 5. Rafael Nadal (Esp) 6875 (–) 6. Matteo Berrettini (Ita) 5018 (–) 7. Andrey Rublev (Rus) 4700 (–) 8. Casper Ruud (Nor) 4065 (–) 9. Felix Auger-Aliassime (Can) 4018 (–) 10. Jannik Sinner (Ita) 3429 (–) Così gli altri italiani: 21. Lorenzo Sonego 2023 (+1) 38. Fabio Fognini 1359 (+2) 57. Lorenzo Musetti 1075 (+6) 67. Gianluca Mager 947 (–) 92. Marco Cecchinato 721 (–) 119. Stefano Travaglia 604 (-10) 123. Andreas Seppi 574 (-23) 150. Salvatore Caruso 452 (-1) (ITALPRESS). pdm/red 14-Feb-22 09:03