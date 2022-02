Calcio: Champions. Liverpool, Klopp “Inter compatta, non sarà facile”

"Mancherà Barella che è un fuoriclasse, ma i nerazzurri hanno tanti altri giocatori importanti", dice il tecnico dei reds LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "L'Inter si difenderà in maniera molto compatta, di sicuro non ci sarà lo stesso meteo che abbiamo affrontato col Burnley. Lo scorso anno hanno vinto lo scudetto, hanno grande qualità". Così il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, valevole per gli ottavi di andata della Uefa Champions League: "Giochiamo in Champions League contro una squadra eccezionale, dovremo giocare al meglio per passare il turno. I gol in trasferta non valgono più il doppio? Vedremo se saranno decisivi al termine delle due gare. Dovremo giocare la partita, la vecchia regola mi piaceva, non so perché l'abbiano cambiata, ma non dovrebbe avere un grosso impatto sul nostro modo di giocare, cercheremo di vincere la partita. Siamo in un buon momento, ma non è importante chi gioca, ma come giochiamo. Abbiamo tante opzioni, cercheremo di sfruttare tutto ciò al massimo. I ragazzi anche devono gestire al meglio la situazione, non c'era mai successo di averli tutti a disposizione". "Ammiro molto Perisic, ma anche Dzeko e gli altri giocatori. Barella non potrà giocare, purtroppo: è un ottimo giocatore, mi piace molto, ha tutte le caratteristiche del centrocampista, è un fuoriclasse. Giocherà Vidal, ha giocato ovunque, in queste partite è molto motivato, non so se sia un vantaggio o meno", ha aggiunto Klopp parlando degli avversari. "Aver affrontato il Milan ci può aiutare? I risultati del girone non contano. Non ci aspettavamo di vincere tutte le partite della prima fase, vuol dire che siamo una buona squadra. Questa è la mia 51esima partita in Champions League col Liverpool, loro giocheranno molto bene, sarà una partita difficile. Sappiamo che possiamo contare su Anfield nella gara di ritorno, ma non dobbiamo pensare solo a questo". (ITALPRESS) pia/ari/red 15-Feb-22 17:52