Calcio: Europa League. Il rumeno Kovacs arbitra Barcellona-Napoli

Porto-Lazio all'olandese Gozubuyuk, Atalanta-Olympiacos allo svizzero Scharer NAPOLI (ITALPRESS) – Sarà Istvan Kovacs l'arbitro della sfida tra Barcellona e Napoli, andata dei play-off della Europa League 2021/22, che si disputerà giovedì, alle 18.45, al "Camp Nou". Il direttore di gara rumeno avrà come assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Al Var il tedesco Bastian Dankert. Serdar Gozubuyuk dirigerà invece Porto-Lazio, in scena pure giovedì, alle 21, all'Estadio do Dragao. L'arbitro olandese avrà come assistenti i connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder. Al Var un altro olandese, ovvero Pol van Boekel. Infine, il direttore di gara di Atalanta-Olympiacos, che si disputerà sempre giovedì, alle 21, al "Gewiss Stadium" di Bergamo, sarà Sandro Scharer. Il fischietto svizzero avrà come assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Jonas Erni. Al Var il tedesco Marco Fritz. (ITALPRESS). pdm/com 15-Feb-22 14:46