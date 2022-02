Calcio: Juve. Atletica e tecnica al Jtc, assente Danilo in permesso

I bianconeri preparano il derby di venerdì contro il Toro di Juric TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha iniziato ad assaporare oggi l'aria del derby tornando ad allenarsi il JTC Continassa. Incombe la stracittadina numero due di questa stagione e i bianconeri di Massimiliano Allegri venerdì sera (fischio d'inizio ore 20.45) cercheranno all'Allianz Arena di concedere il bis dopo l'1-0 firmato Manuel Locatelli del 2 ottobre scorso. A proposito di reti, l'ultimo juventino in ordine di tempo ad averne segnata una è stato il brasiliano Danilo che domenica scorsa con la sua marcatura aveva permesso in extremis alla Juve di uscire dal Gewiss Stadium di Bergamo con un punto: oggi il difensore verdeoro non si è allenato usufruendo di un giorno di permesso. I compagni, invece, dopo una prima parte di lavoro atletico, si sono dedicati ad esercitazioni tecniche e di possesso palla per poi concludere con una partitella. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al mattino. (ITALPRESS). ma/ari/red 15-Feb-22 18:16