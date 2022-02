Calcio: Lazio. Pronti Patric e Hysaj, Lazzari e Acerbi unici assenti

Cresce l'attesa per lo spareggio di Europa League di giovedì contro il Porto ROMA (ITALPRESS) – Cresce l'attesa in casa Lazio in vista dell'andata dello spareggio di Europa League contro il Porto (giovedì, ore 21:00). Al termine di una prima fase di riscaldamento, la squadra biancoceleste ha svolto delle esercitazioni di carattere tattico con delle partitelle a tema. Proseguono le prove di formazione. Tra i pali dovrebbe toccare a Strakosha, a differenza della sfida di Coppa Italia. Sono due gli unici assenti della Lazio: Lazzari e Acerbi. Al loro posto pronti Patric e Hysaj mentre Marusic e Luiz Felipe completeranno il reparto. A centrocampo, per via della squalifica in campionato, Luis Alberto e Lucas Leiva sono sicuri di una maglia da titolari con Milinkovic-Savic. Pochi dubbi anche in attacco: Felipe Anderson, ex di turno, parte dietro nelle gerarchie. Spazio a Zaccagni, Immobile e Pedro. Domani, alle 11:00, è in programma la rifinitura. Poi la partenza per il Portogallo e alle 19:10 la conferenza stampa di Sarri e di un giocatore. A seguire, la ricognizione sui campi del Do Dragao. (ITALPRESS). spf/mc/red 15-Feb-22 18:33