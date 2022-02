Ciclismo: UAE Tour. Pogacar, Almeida e Gaviria guidano team di casa

Lo sloveno tenterà dal 20 al 26 febbraio di replicare il successo del 2021 ROMA (ITALPRESS) – L'UAE Team Emirates ha scelto i 7 corridori che tenteranno di centrare il primo grande obiettivo del 2022, ovvero l'UAE Tour. La formazione emiratina si presenterà al via della prima gara del World Tour alla ricerca di risultati di spicco, dopo aver già conquistato l'edizione 2021 grazie a Tadej Pogacar, per il quale l'UAE Tour ha rappresentato il primo di una lunga serie di successi nella passata annata. La corsa è in calendario dal 20 al 26 febbraio e proporrà sette tappe, suddivise in quattro frazioni dal profilo altimetrico piatto, due arrivi in salita e una cronometro individuale. La selezione dell'UAE Team Emirates sarà contraddistinta dalla dinamicità, con Tadej Pogacar nel ruolo di leader per la classifica generale e con Fernando Gaviria a caccia di gloria nelle volate, sulla spinta della forma che gli ha consentito di vincere al Tour dell'Oman. Il team manager Joxean Matxin e i direttori sportivi Andrej Hauptman e Marco Marzano avranno a disposizione i seguenti corridori: Joao Almeida (Portogallo), George Bennett (Nuova Zelanda), Mikkel Bjerg (Danimarca), Fernando Gaviria (Colombia), Rafal Majka (Polonia), Tadej Pogacar (Slovenia) e Maximiliano Richeze (Argentina). (ITALPRESS). pdm/com 15-Feb-22 11:05