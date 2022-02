Pechino2022: Goggia “Ho dato tutto, avrei firmato per l’argento”

"E' sempre una medaglia, una grande medaglia, una medaglia incredibile". PECHINO (CINA) (ITALPRESS) -"Ho dato tutto quello che ho potuto. Alla fine sono felice del mio risultato perchè essere qui alle Olimpiadi dopo la mia caduta a Cortina non era affatto sicuro. Se qualche giorno fa mi avessero detto che avrei fatto argento, avrei firmato". Sono le prime parole di Sofia Goggia, dopo l'argento nella discesa olimpica. "E' sempre una medaglia, una grande medaglia, una medaglia incredibile considerando le condizioni degli ultimi 20 giorni – racconta – Ho sempre detto a me stessa che se fossi riuscita a superare la prova che ero stata chiamata ad affrontare dopo Cortina, probabilmente la gara in sè sarebbe stata la parte più facile. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, sono felice di aver dato tutto oggi e di essere riuscita a ottenere un'altra medaglia" ha aggiunto la bergamasca. "Ho fatto una bellissima gara, sentivo bene tutte le sensazioni nei miei piedi, i piani non sono il mio 'fortissimo' ma sono contenta". (ITALPRESS). gm/red 15-Feb-22 06:50