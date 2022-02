Pechino2022: Nadia Delago “Dedica a chi mi ha aiutato a vincere”

"Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia". PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "Sono molto felice della mia prestazione. La prima parte non è andata così bene ma a quel punto mi sono detta che dovevo andare dritta e spingere. Sono così felice che non so cosa dire". Lo ha dichiarato Nadia Delago, bronzo nella discesa femminile. Ad aspettarla al traguardo c'era la sorella maggiore Nicol, scesa poco prima: "E' così speciale essere qui insieme. È la mia prima Olimpiade con lei, è incredibile. Ci aiutiamo a vicenda, è stato bellissimo partire una dietro l'altra. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia, dedico questa medaglia a loro. L'abbiamo vinta insieme". (ITALPRESS). gm/red 15-Feb-22 07:02