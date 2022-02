Pechino2022: Sci alpino. Elena Curtoni “Fiera di quello che ho fatto”

"Ci ho provato con tutto il cuore, ho sognato per un pò". PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "Sono fiera di quello che ho messo in pista. Ci ho provato con tutto il cuore, ho sognato per un pò. Scendere con l'uno non è semplice, pensavo di non aver fatto una grande gara, ma sono contenta. Sono riuscita a spingere e finalmente ho fatto pace con la discesa. La medaglia è quello che conta ma va bene lo stesso". Lo ha dichiarato Elena Curtoni, quinta nella discesa femminile alle Olimpiadi dopo essere stata a lungo in testa. "Ci sono ancora alcune gare dove posso divertirmi, da dicembre dico che sto affrontando la stagione di giorno in giorno pensando alla sciata, contenta per oggi" ha detto l'azzurra ai microfoni Rai. (ITALPRESS). gm/red 15-Feb-22 06:10