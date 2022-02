Calcio: Europa League. Ciro Immobile salta Porto-Lazio

L'attaccante campano bloccato a Roma da un'influenza ROMA (ITALPRESS) – Lazio senza Ciro Immobile in Portogallo. Dopo aver saltato l'allenamento mattutino, l'attaccante campano non è neppure partito con la squadra per Porto, dove domani i biancocelesti sono attesi dalla gara di andata del play-off di Europa League. Maurizio Sarri ha sperato fino all'ora di pranzo di poter contare su Immobile, ma l'influenza non ha permesso al giocatore di unirsi alla squadra per la traferta. (ITALPRESS). pal/red 16-Feb-22 18:48