Calcio: Europa League. Sarri “Il Porto è forte ma vogliamo fare bene”

Zaccagni "Sto bene e sto crescendo, questa coppa è importantissima" PORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "In Europa vogliamo starci bene". Maurizio Sarri sottolinea l'importanza dei play-off di Europa League contro il Porto alla vigilia della gara di andata in programma domani alle ore 21 al 'do Dragao'. Il tecnico della Lazio è conscio del valore dell'avversario. "Affrontiamo una squadra molto forte, organizzata, che ha giocatore esperti e giovani interessantissimi come Vitinho e Vieira", osserva Sarri, che non risparmia alcune critiche al nuovo regolamento: "Porterà tantissime partite ai supplementari, non mi sembra un calendario adatto per andarci. È vero che la regola dei gol in trasferta rischiava di diventare anacronistica ma bisognerebbe anche trovare un modo per non dilatare partite che vengono fatte a 65-70 ore da quelle successive". Pur parlando di un'Europa League "dispendiosa", l'allenatore biancoceleste rimarca che "per noi è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene. È sempre un prestigio per ragazzi e società restarci il più a lungo possibile". La Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile: il capitano e bomber delle Aquile non è partito con la squadra per una sindrome influenzale. "Giocheremo in 11 in tutti i casi, ci siamo arrangiati nelle due partite prima della sosta piuttosto bene e dovremo farlo anche domani. Vediamo se nei prossimi giorni supera la febbre e può giocare a Udine, non sarà nelle condizioni ideali ma a noi fa comodo anche se all'80 o 90 per cento". Chi invece è sicuro del proprio posto nel tridente offensivo è Mattia Zaccagni, in costante crescita al suo primo anno in biancoceleste. "Il mio percorso è partito lentamente anche per gli infortuni ma ora mi sento bene. È un periodo in cui mi riescono tante cose, devo continuare a lavorare su questa strada per mantenere queste prestazioni – spiega l'ex Verona – A livello personale, l'Europa League è per me importantissima: gioco questa competizione per la prima volta, noi dobbiamo disputare tutte le partite con il carattere delle ultime due". Per sopperire alla mancanza di Immobile, pronto Felipe Anderson come falso nove. "Ciro per noi è fondamentale, chi giocherà al suo posto darà il 100%, cercheremo di fare la nostra partita giocando il nostro calcio", conclude Zaccagni. (ITALPRESS). spf/pal/red 16-Feb-22 20:06