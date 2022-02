Calcio: Europa League. Spalletti “Contro il Barça è un dream match”

"Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, Osimhen sta bene" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "L'altra volta, contro l'Inter, ho detto che si trattava di una 'figata' di partita. Adesso per questo contro il Barcellona potremmo parlare di un 'dream match'. Solo dopo certe partite possiamo capire bene a che livello siamo arrivati". Così, in conferenza stampa, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League, in trasferta, contro il Barcellona. "Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo le caratteristiche e le qualità per offrire un buon calcio anche qui al Camp Nou. Si va in campo per vincere tutte le partite, anche domani. Dobbiamo farci trovare pronti in qualsiasi momento. Vogliamo fare qui a Barcellona la nostra partita, per come siamo soliti fare", ha aggiunto Spalletti. "Domani ci vorrà cuore. Bisognerà saper soffrire e stare calmi, scegliendo i momenti giusti per colpire. Quindi, servirà corsa e testa. Si diventa grandi rincorrendo i risultati contro qualsiasi avversario. In più, contro squadre di questo livello, come il Barcellona, che ha giocatori che sanno ribaltare bene le azioni, non bisogna mai perdere l'equilibrio", ha detto ancora l'allenatore del Napoli. "Victor Osimhen non ha alcun problema muscolare. È stato lasciato a riposo in via precauzionale, lo valuteremo domani", ha concluso Spalletti, a proposito dell'attaccante nigeriano, che oggi non si è allenato col resto della squadra azzurra. (ITALPRESS). pdm/red 16-Feb-22 19:24