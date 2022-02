Calcio: Europa League. Xavi e Pedri “Napoli avversario difficile”

Tecnico e centrocampista del Barcellona "Sarà una sfida da Champions" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Napoli avversario forte e difficile. E' una squadra compatta, con un allenatore esperto: un team da Champions". Così, in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, alla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League, in casa, contro il team partenopeo. "Non siamo favoriti in questa partita. Siamo solo 'contendenti' per ottenere il passaggio agli ottavi di finale. L'Europa League è un'opportunità. L'obiettivo principale della nostra stagione è entrare in Champions League e abbiamo due strade possibili: attraverso la Liga o vincendo l'Europa League. La nostra volontà è andare il più avanti possibile", ha aggiunto l'allenatore del Barcellona. "Ci piacerebbe essere in Champions. Fa un po' rabbia essere in un'altra competizione e vedere le partite degli altri in Champions, come quella di ieri (allude al Real Madrid, ndr.). Questa col Napoli, comunque, è una sfida da Champions: due anni fa lo è stata infatti", ha precisato Xavi, ricordando gli ottavi di finale della massima competizione europea per club del 2020, quando passarono gli azulgrana, grazie al successo al Camp Nou per 3-1. Sulla stessa lunghezza d'onda Pedri, centrocampista del Barça e comapgno in Nazionale di Fabian Ruiz. "Siamo in Europa League con tanta voglia di competere e di vincerla. Invito i tifosi del Barcellona a venire allo stadio per la partita di domani. Daremo tutto: è un match che vale già una finale. Fabian? Non gli ho parlato. Gli parlerò domani: spero che non abbia domani una buona giornata", ha detto il 19enne, perno del team catalano. (ITALPRESS). pdm/red 16-Feb-22 14:27