Calcio: Fabian Ruiz “Contro il Barcellona vogliamo vendicarci”

Lo spagnolo "A Napoli sto bene, ormai è la mia seconda casa" NAPOLI (ITALPRESS) – Alla vigilia di Barcellona-Napoli, andata dei play-off di Europa League, Fabian Ruiz, centrocampista azzurro nel mirino proprio degli azulgrana, ha parlato dalle colonne del quotidiano spagnolo "AS". Lo spagnolo ha risposto a tante domande, circa il match di domani, il sogno scudetto, il suo futuro e l'addio di Lorenzo Insigne, che dal primo luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto. "Adesso sto bene: ho patito per un infortunio muscolare nelle ultime settimane ma l'ho superato e ho ripreso il ritmo. La gara di domani è 'storica' per via del doppio passato di Maradona. Per i napoletani è un Dio, sentiamo il dolore della città per la sua morte. Il Barça è la squadra che lo ha portato in Europa. Abbiamo ancora la stessa spina dorsale del precedente scontro in Champions League. Quel 3-1 della gara di ritorno è stata una punizione troppo severa e vogliamo vendicarci", ha detto Fabian Ruiz. "Il Barcellona è un grande club ma noi arriviamo in fiducia. Penso che ce la giocheremo alla pari e spero che questa volta il risultato sarà diverso. Siamo rimasti tutti sorpresi da come il Barça ha iniziato la stagione. Si nota l'assenza di Messi: è un sollievo sapere che non è tra i nostri avversari. Spalletti? È un allenatore speciale. È ossessionato dal calcio, ci pensa 24 ore al giorno. Sa gestire il gruppo e siamo tutti a nostro agio con lui. Lui tira fuori il meglio di me. Io a Napoli sto bene: questa è ormai la mia seconda casa", ha continuato lo spagnolo. "Sogno di vincere lo scudetto con questa maglia. Sappiamo che è difficile ma siamo una grande squadra e possiamo restare in alto sino alla fine. A Napoli ho vinto una Coppa nel 2020 ma non abbiamo potuto festeggiarla con la nostra gente a causa del Covid-19. Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe se riuscissimo a realizzare il sogno scudetto. La città lo merita", ha precisato Fabian Ruiz. "Insigne? Lorenzo ha vissuto sempre in questo club, però il calcio è così. È triste sapere che andrà via ma allo stesso tempo siamo felici per il fatto che vada a fare una nuova esperienza. Farà bene. Un futuro per me in Spagna? Fa piacere sapere che i grandi club iberici siano interessati a me ma in questo momento penso solo al Napoli. Qui sto molto bene e abbiamo grandi sfide davanti a noi. Ovviamente l'idea di tornare in Spagna in futuro è sempre viva: del resto è casa mia", ha concluso il centrocampista del Napoli. (ITALPRESS). pdm/red 16-Feb-22 12:49