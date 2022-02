Calcio: Gasperini “Vittoria Europa League non è un obiettivo”

Il tecnico dell'Atalanta: "Giocare tre anni in Champions ha abituato bene…" BERGAMO (ITALPRESS) – "Vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per migliorarci, ma non possiamo avere come obiettivo la vittoria dell'Europa League". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olympiacos, gara valida per i playoff di Europa League. "È sempre una partita europea, anche se non è la Champions League – aggiunge l'allenatore degli orobici – Ma quando va avanti questa manifestazione diventa molto prestigiosa e incontri squadre molto forti. Giocare tre anni in Champions ha abituato un po' troppo bene (ride, ndr), ma ci ha dato esperienza. L'Olympiacos? Non la devo presentare io, è una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale". "Pessimismo attorno a noi? Non lo respiriamo. Se lo respira qualcun altro deve stare attento a non intossicarsi. Ma non riguarda noi – prosegue Gasperini – A Zingonia forse viviamo in una bolla diversa, non respiriamo questa negatività. Muriel sta bene, siamo tutti fiduciosi. Infortuni? La situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi. Palomino e Miranchuk? Non recupereranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa, speriamo di non perdere nessuno". (ITALPRESS). pia/mc/red 16-Feb-22 14:01