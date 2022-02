Calcio: Gravina “Stop Serie A per nazionale? Questione di attualità”

Il presidente della Figc "Intanto però tifiamo per le italiane nelle coppe" ROMA (ITALPRESS) – "Rinviare la giornata di Serie A del 20 marzo per dare più giorni alla Nazionale in vista dei playoff Mondiali? Non ne abbiamo parlato oggi in Consiglio Federale, ma è una questione all'ordine del giorno. Lasciamo intanto che le squadre italiane si qualifichino nelle coppe, cosa che mi auguro e ci auguriamo tutti". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa che ha fatto seguito al consiglio federale odierno. (ITALPRESS). spf/pal/red 16-Feb-22 18:18