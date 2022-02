Calcio: Milan. Ibra a parte, a Salerno non ci sarà,Leao festeggia le 100

"Felice e orgoglioso di aver raggiunto le 100 presenze in rossonero". CARNAGO (ITALPRESS) – Dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli, il Milan è tornato al lavoro per preparare la trasferta di sabato sera a Salerno contro la squadra del neo subentrato Nicola. I giocatori hanno iniziato a lavorare in palestra, poi hanno proseguito sul campo con una parte atletica e una serie di esercitazioni tecniche, per poi chiudere la sessione con una partitella. L'unico a lavorare ancora a parte è stato Ibrahimovic, alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille accusata lo scorso 23 gennaio contro la Juventus: lo svedese salterà certamente la trasferta campana, l'obiettivo è quello di fargli fare qualche minuto contro l'Udinese nell'anticipo di venerdì 25 febbraio, per testarne la reazione sul campo e averlo a disposizione per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter il 1° marzo. Prima della seduta, Leao è stato premiato dalla dirigenza presente a Milanello (Maldini e Massara) per il traguardo delle 100 presenze raggiunte in rossonero domenica scorsa contro la Sampdoria, gara decisa proprio da una sua rete (il 23° centro in rossonero). "Felice e orgoglioso di aver raggiunto le cento presenze con la maglia del Milan, voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno", ha scritto in un post su Instagram. Anche Olivier Giroud si è congratulato tramite social con il suo compagno di squadra, scrivendo: "Congratulazioni fratellino! Ora ne arriveranno altre". Lo sperano anche a Casa Milan, dove nelle prossime settimane si intensificheranno gli incontri con il suo procuratore per il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2024, fino al 2026. (ITALPRESS). bf/ari/red 16-Feb-22 19:35