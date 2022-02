Calcio: Nicola “Salernitana può salvarsi, nessuna analogia con Crotone”

Il neo tecnico: "Non faccio questo lavoro per cercare un contratto" SALERNITANA (ITALPRESS) – Specialista in salvezze in extremis, Davide Nicola si presenta a Salerno dopo aver già preso confidenza con la squadra nell'allenamento di ieri. Scortato dal presidente Iervolino e dal diesse Sabatini ecco il neo tecnico granata. "Quando ho chiamato il mister e Sabatini gli ho chiesto di vincere – afferma il patron granata – Siamo qui per questo. Non possiamo andare avanti ordinatamente, ma scompostamente, velocemente e mettendocela tutta. Sono ancora ottimista. Penso che mister Colantuono abbia fatto bene, ce l'ha messa tutta. Ma c'era bisogno di cambiare. Il cambiamento è una scintilla, una necessità di dare un segnale a tutti. Sono convintissimo che mister Nicola sia la persona giusta. La Salernitana mi ha dato un pieno di energia, ho avuto tantissimo affetto dai tifosi, solo un po' di amarezza per le ultime due partite. Anche a Genova potevamo spingere un po' di più. Purtroppo il tempo scorre ed erano occasioni molto importanti". Parola anche al diesse Sabatini: "La quota salvezza non la penso, mi fido della squadra che è ancora inespressa e dell'allenatore. – afferma – Mi fido perchè ho visto, anche in un allenamento e mezzo, tanto e tutte ciò che volevo vedere. Sono particolarmente motivato. Nel Milan sono tutti amici, ma spero di far loro del male. Noi affrontiamo questa partita come una gara da giocare, non persa". Ma ecco Davide Nicola che ha sostituito Colantuono per la mission impossible con le analogie con l'esperienza di Crotone che sono facili a farsi. "Non vedo analogie, ci sono state esperienze simili, ma ogni avventura è diversa dall'altra. – afferma Nicola – La cosa più impegnativa è stata quella di fare un'analisi dettagliata, non solo dei giocatori, che già conoscevamo, ma anche principi di gioco. Macte Animo significa giocare con coraggio, è quello che vogliamo fare. Non si tratta solo di una sfida, ma anche di un piacere. In questo momento è importante completare il percorso di valutazione, abbiamo voglia di farlo anche perchè la classifica è molto chiara, non c'è tempo". Resta un gruppo, per larghi tratti nuovo giunto dall'ultima sessione di mercato. "Ci crediamo. – riprende Nicola – La cosa che mi ha colpito di più è la simpatia che questa squadra esprime da fuori. La Salernitana può avere dei livelli di miglioramento importanti. Ho voglia di lavorare qui, in questo progetto serio". Verdi e Bonazzoli, vecchie conoscenze per Nicola che li ha subito incontrati. "A loro ho detto: ci sono tanti giocatori forti, che ho già allenato, e tanti altri che avrei voluto allenare. – afferma – Ho bisogno del vostro aiuto per fare qualcosa d'importante. Cosa vuoi fare e come vuoi farlo, per me è fondamentale rispondere a queste due domande". Un contratto di tre mesi e un "debutto" contro la corazzata Milan dell'ex Pioli. "In termini di contratto, francamente, non me ne frega nulla. – riprende Nicola – Non faccio questo lavoro perchè vado in cerca di un contratto. Sono qui con un contratto mentale di tre mesi, quello è il mio obiettivo. Il dopo mi interesserà poi. Non ho la sfera di cristallo, non so dirti cosa succederà, ma se sei coerente e sicuro nelle azioni che intraprendi, un cambiamento lo realizzi". (ITALPRESS). aro/mc/red 16-Feb-22 16:35