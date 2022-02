Il match della settima di ritorno è in programma venerdì alle 20.45 ROMA (ITALPRESS) – Sarà Davide Massa di Imperia ad arbitrare Juventus-Torino, derby valido per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma venerdì 18 febbraio (ore 20.45). Alassio e Tolfo i collaboratori, Ayroldi quarto uomo, Mazzoleni al Var, Bindoni all'Avar. (ITALPRESS). mc/red 16-Feb-22 12:46