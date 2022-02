Nba: Phoenix non si ferma, Miami ko, Gallinari decisivo per Atlanta

L'azzurro parte in quintetto e sigla 25 punti nel successo su Cleveland PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Anche i Clippers si arrendono alla legge dei Suns. Phoenix si impone 103-96 e resta la miglior squadra della Lega: 17esimo successo in 18 gare, 47-10 il record complessivo. Contro i californiani in evidenza i soliti Booker (26 punti), Paul (17 punti e 14 assist) e Bridges (19 punti e 9 rimbalzi, compresa la tripla decisiva nell'ultimo minuto). Terza forza a Ovest si conferma Memphis: 121-109 su New Orleans con 27 punti e 8 assist di Jones e 23 punti di Jackson. Sesta vittoria di fila, la nona in dieci partite, per i Grizzlies. A riposo Morant. Towns (39 punti e 15 rimbalzi) e Russell (18 punti e 11 assist) trascinano Minnesota al successo all'overtime su Charlotte (126-120), rimontando da -13 nell'ultimo quarto. Grande equilibrio al vertice della Eastern Conference, dove Miami cade contro Dallas e subisce così l'aggancio di Chicago. Reduci da cinque vittorie di fila, nonostante 29 punti di Butler e 21 di Adebayo, gli Heat vengono superati 107-99 dai Mavs (17 successi su 23 in questo 2022) che mandano cinque giocatori in doppia cifra (top scorer Doncic con 21 punti). A due vittorie dal duo di testa si porta Milwaukee (128-119 su Indiana), dove Giannis Antentoukompo si ripresenta con una prestazione monstre: 50 punti, a -2 dal suo massimo in carriera, e 14 rimbalzi. Si allunga invece a sette partite la striscia negativa dei Pacers. Sconfitte Cleveland e Philadelphia. I Cavs incassano il secondo ko di fila per la prima volta nel 2022, cedendo 124-116 contro Atlanta. Trae Young protagonista con 41 punti ma è decisivo anche Danilo Gallinari, confermato nel quintetto titolare: per il lungo di Sant'Angelo Lodigiano 23 punti (5/10 da due, 3/7 da tre e 6/6 ai liberi), tre rimbalzi, un assist, una palla persa e una recuperata in 33 minuti. I Sixers, dove Harden è ancora in attesa del debutto, vengono invece travolti 135-87 da Boston, in serie positiva da nove partite. Tatum (28 punti, 12 rimbalzi e 6 assist) guida i Celtics, ora sesti a Est, sull'altro fronte Embiid chiude con 19 punti e 9 rimbalzi. (ITALPRESS). glb/red 16-Feb-22 07:07