Pechino2022: Biathlon. Oro staffetta donne alla Svezia, 5^ Italia

Argento alla Russia, bronzo alla Germania. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Quinto posto e qualche rimpianto per la staffetta femminile di biathlon, che a lungo accarezza il sogno del podio. Partita con Lisa Vittozzi e con Dorothea Wierer seconda frazionista, l'Italia tiene testa alla Svezia, poi oro, e anche con Samuela Comola riesce a rimanere in lotta per una medaglia. Nella quarta e conclusiva frazione Federica Sanfilippo parte bene ma all'ultimo poligono commette due errori che sono fatali per le speranze azzurre. Vincono dunque le svedesi con Elvira Oeberg che conquista il suo primo oro dopo due argenti individuali, seconda la squadra russa mentre la Germania riesce a conquistare il bronzo, resistendo alla rimonta norvegese guidata dalla Roiseland. Quindi l'Italia, che chiude a 1'33" dalla Svezia. (ITALPRESS). glb/gm/red 16-Feb-22 10:02