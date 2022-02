Pechino2022: Sci alpino. Shiffrin brilla in prova discesa combinata

Le azzurre Federica Brignone e Marta Bassino in quinta e sesta posizione. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin è stata la più veloce nella prova supplementare di discesa femminile valevole per la combinata di domani, che chiude le gare individuali dello sci alpino a Pechino 2022. La statunitense ha tagliato il traguardo dell'intera pista che ha assegnato le medaglie il giorno precedente nel tempo di 1'33"56, precedendo la svizzera Wendy Holdener di 93 centesimi e la ceca Ester Ledecka di 94 centesimi. Quarta posizione per Michelle Gisin a 12, seguono le azzurre Federica Brignone e Marta Bassino in quinta e sesta posizione, in un allenamento che ha visto appena quattordici partenti. "Naturalmente la mia gara passerà dal comportamento in discesa, sto cercando di trovare i tempi giusti su questa pista e se riesco a limitare i danni al mattino, posso veramente giocarmi qualcosa di importante in slalom", le parole della valdostana. La Bassino punta invece a "riscattare un'Olimpiade che sinora è andata al di sotto delle mie aspettative, ho ancora due chances a disposizione". Al cancelletto di partenza ci saranno anche Elena Curtoni e Nicol Delago, che oggi hanno preferito concentrarsi sull'allenamento in slalom. (ITALPRESS). glb/gm/com 16-Feb-22 07:27