Tennis: Vezzali “Djokovic a Roma? Non serve green pass rafforzato”

La sottosegretaria "Può giocare il torneo non utilizzando alberghi e ristoranti" ROMA (ITALPRESS) – "Per quanto riguarda il tennis, è uno sport all'aperto e non è previsto il green pass rafforzato: quindi se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando strutture alberghiere e ristoranti ma avrà la possibilità di giocare gli Internazionali di Roma". Così la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, a margine della presentazione del libro "La bambina più forte del mondo" presso la Sala Nassirya del Senato. "Dobbiamo comunque considerare che dal 31 marzo, se tutto procede nel migliore dei modi con un calo della curva epidemiologica, dovremmo avere la fine dello stato di emergenza e sicuramente poi la situazione andrà vagliata e valutata bene", ha aggiunto. (ITALPRESS). mat/pal/red 16-Feb-22 18:54