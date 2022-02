Calcio: Cosenza. Pierpaolo Bisoli nuovo tecnico

Dopo gli esoneri di Zaffaroni e Occhiuzzi, è il terzo allenatore della stagione dei silani COSENZA (ITALPRESS) – Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore del Cosenza. Il terzo dall'inizio del campionato dopo Zaffaroni e Occhiuzzi. Accordo trovato dopo un incontro con il presidente rossoblù Eugenio Guarascio. L'allenatore di Porretta Terme ha firmato il contratto che lo legherà ai silani fino a giugno. Bisoli tra poco dirigerà il suo primo allenamento con la squadra rossoblu. La sua ultima esperienza risale alla stagione 2020-2021 quando è stato poi esonerato dalla Cremonese ad inizio gennaio. In precedenza ha guidato pure Padova, Vicenza, Perugia (tappa in cui ha lavorato con Roberto Goretti, il ds silano), Cesena, Bologna, Cagliari, Foligno, Prato e in avvio è stato vice allenatore di Dino Zoff, Sergio Buso, Emiliano Mondonico sulla panchina della Fiorentina. Da allenatore, ha ottenuto una promozione in serie A con il Cesena nel campionato 2013-2014 e una in serie B con il Padova nel torneo 2017-2018. Con i biancoscudati ha inoltre ottenuto la Supercoppa di serie C. (ITALPRESS). fr/ari/red 17-Feb-22 14:12