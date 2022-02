Calcio: Juric “Grande gara per popolo granata, Toro pronto per il derby”

"C'è la possibilità di vedere Belotti in campo dal 1° contro la Juve", dice il tecnico TORINO (ITALPRESS) – Il Gallo per far male alla Juventus. E' questa l'idea di Ivan Juric, alla vigilia della stracittadina della Mole. Il tecnico croato sembra infatti aprire all'ipotesi di schierare Andrea Belotti dal primo minuto al posto di Sanabria che si è ritagliato un posto da titolare fisso in occasione della perdurante assenza dell'attaccante della Nazionale. "Andrea si è allenato bene nel corso della settimana e c'è la possibilità di vederlo in campo dall'inizio. Nell'insieme tutta la squadra si è allenata bene. Abbiamo impostato il lavoro con l'obiettivo di disputare una grande partita, con la consapevolezza dell'importanza che questa gara riveste per i tifosi". Dal canto suo, Juric è perfettamente consapevole delle difficoltà che attendono la sua squadra contro una Juve che nelle ultime gare è apparsa rivitalizzata dopo agli arrivi nel mercato di gennaio di Zakaria e soprattutto Vlahovic: "I bianconeri sono in un momento positivo, stanno bene fisicamente e anche dal punto di vista tattico. Da parte nostra dovremo cercare di affrontare questa sfida nel modo consueto, anche se qualcosa dovremo rivederla a livello di scalate". "Saranno molto importanti i duelli e sicuramente uno di questi sarà quello fra Bremer e Vlahovic. Ma lo sarà anche quello fra il loro centrale e il nostro attaccante centralvanti", dice Juric. Il Torino arriva alla stracittadina reduce dalla sconfitte subite con Udinese e Venezia, battute d'arresto che hanno un po' scalfito le speranze dei tifosi per un risultato positivo domani sera all'Allianz Stadium: "Nelle ultime due gare abbiamo fornito due prestazioni di livello medio, che sarebbero potute sfociare in due pareggi. Il mio rammarico è aver preso gol negli ultimi minuti, come è avvenuto contro l'Udinese e anche nelle gare con Lazio e Sassuolo. Dobbiamo stare più attenti a non subire due tiri e due gol come è avvenuto contro il Venezia". (ITALPRESS). rol/ari/red 17-Feb-22 19:14