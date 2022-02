Calcio: Verona. Tudor “Roma fortissima, Mourinho numero 1”

Il tecnico dell'Hellas "Siamo cresciuti tanto, la salvezza è vicina" VERONA (ITALPRESS) – "La Roma ha una rosa fortissima, una delle migliori della Serie A, oltre a un grande allenatore, il numero 1 per me. Tutto questo è molto motivante, vogliamo fare una bella prestazione continuando a proporre il nostro calcio". Igor Tudor presenta così la prossima sfida del Verona, in programma sabato allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 18. "Mourinho è il migliore al mondo anche dal punto di vista della comunicazione, che è uno degli aspetti fondamentali della figura di un allenatore: è un onore affrontarlo – ha sottolineato il tecnico dell'Hellas in conferenza stampa – Noi siamo cresciuti molto, come era giusto fare. Siamo partiti forte dopo la sosta natalizia. Era molto importante iniziare il girone di ritorno col piede giusto. Ora manca davvero poco al raggiungimento del nostro obiettivo, la salvezza. Di punti a disposizione ce ne sono ancora tanti e c'è tanta voglia di finire bene la stagione, senza mollare mai, lavorando soprattutto sulla testa dei giocatori". Tudor si è poi soffermato sulle scelte di formazione. "La fascia destra? E' bello avere alternative, Depaoli può essere schierato anche a sinistra, valuteremo fino a domani. Frabotta? E' tornato col gruppo da poco – ha spiegato l'allenatore del Verona – ci vorrà tempo per arrivare al livello degli altri, ma essendo un ragazzo giovane mi auguro lo faccia in poco tempo". Infine una battuta sulla fase offensiva della squadra: "Prima di tutto viene la qualità dei giocatori, il resto, nella mia idea di calcio, è un mix di automatismi e di libertà che va lasciata agli attaccanti. Anche lo stato di salute degli interpreti in tutte le zone del campo è fondamentale", ha concluso Tudor. (ITALPRESS). pal/red 17-Feb-22 16:23