Motomondiale: Marc Marquez “Dopo due anni, finalmente sto bene”

L'otto volte iridato è a Madrid, seguito dal medico di Rafa Nadal MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'otto volte campione del mondo Marc Marquez è pronto per la nuova stagione della MotoGP. Lo spagnolo, dopo i test svolti lungo il nuovo circuito indonesiano di Mandalika, ha parlato dalle colonne di "AS". Dopo infortuni e interventi Marquez vuole tornare protagonista. Per farlo ha lasciato il suo paese natale, Cervera, e si è posizionato a Madrid, dove viene seguito costantemente da Angel Ruiz Cotorro, il medico che da anni si occupa di Rafael Nadal. "Sto bene. Questo è importante, dopo due anni nei quali ho toccato il fondo. È tempo di reagire", ha detto il centauro della Honda. "Tornerò davvero, però, quando il mio 'livello' in pista tornerà quello di prima. Fino al 2019 toccavo il cielo, poi ho dovuto vivere l'altra faccia della medaglia, ovvero gli infortuni. Prima uno, ne esci e ne arriva un altro. Ora sembra che la luce in fondo al tunnel brilli un po' di più", ha aggiunto lo spagnolo. "Il dolore cambia il carattere. L'anno scorso gareggiavo nella MotoMondiale ma avevo dolore e disagio, cose che hanno cambiato il mio carattere. Di ciò ne abbiamo sofferto non solo io ma tutti quanti intorno a me. Ho chiesto a loro di scusarmi, perché quando soffrivo il mio carattere cambiava ed ero meno ricettivo a tutto", ha concluso Marquez. (ITALPRESS). pdm/red 17-Feb-22 11:16