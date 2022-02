Pechino2022: Goggia “Medaglia incredibile, fatto qualcosa di grandioso”

"Mi ha riempito di gioia l'affetto degli italiani", dice la campionessa azzurra MILANO (ITALPRESS) – "Porto a casa innanzitutto una medaglia incredibile, quando sono partita avrei firmato se me l'avessero detto, ma soprattutto la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me indipendentemente dal colore della medaglia". Così la campionessa azzurra, Sofia Goggia, al rientro in Italia, dopo l'argento vinto alle Olimpiadi di Pechino. Un risultato eccellente dopo il grave infortunio rimediato a pochi giorni dalla partenza per la Cina, ma che non sazia la fame della bergamasca. "La gamba necessita ancora di tanta riabilitazione per acquisire forza, ora conto di riposare e continuare a lavorare, voglio portare a casa la Coppa del Mondo", dice la Goggia che ha sentito il sostegno degli italiani dopo l'infortunio. "Mi ha veramente riempita di gioia l'affetto degli italiani, vale più di una vittoria perchè significa aver lasciato qualcosa nel cuore delle persone, forse non solo per i risultati sportivi, ma per la ragazza che sono". (ITALPRESS). ari/red 17-Feb-22 14:07