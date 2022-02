Bach “Turbato dalla freddezza dell’entourage con Valieva”

"Mi auguro per lei che possa avere il sostegno della sua famiglia". PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "Quella di Kamila Valieva è una storia estremamente triste. Ieri sono rimasto turbato mentre guardavo la gara alla tv". Thomas Bach, presidente del Cio, interviene in conferenza stampa sul caso della pattinatrice russa, finita fuori dal podio nel singolo di figura. Risultata positiva al doping lo scorso dicembre, la Valieva è stata al centro di un vero e proprio caso, autorizzata poi in extremis dal Tas a proseguire la sua esperienza ai Giochi. Ma lo stress dei giorni precedenti si è fatto sentire. "C'era tanta pressione su di lei: da ex atleta so che significa avere pressione ma quella pressione va al di là di ogni immaginazione. Vederla in difficoltà sul ghiaccio, come ha cercato di ricomporsi, come ha tentato di portare a compimento il suo programma: nel linguaggio del suo corpo si poteva capire l'incredibile stress mentale a cui era sottoposta. Sarebbe voluta uscire dal ghiaccio e mettersi alle spalle questa storia. Il modo poi in cui è stata ricevuta dal suo entourage, con incredibile freddezza, mi ha fatto venire i brividi. Invece che confortarla, cercare di aiutarla, si sentiva il gelo, la distanza. Come si fa a essere così freddi con i propri atleti?". Quanto accaduto ieri sera "non mi dà grande fiducia nelle persone che circondano Kamila, né per quello che è successo in passato, né per il futuro. Mi auguro per lei che possa avere il sostegno della sua famiglia, dei suoi amici e di persone che possano aiutarla a superare questa situazione estremamente difficile. Spero non resti un'esperienza traumatizzante per una donna così giovane". (ITALPRESS). glb/gm/red 18-Feb-22 04:38