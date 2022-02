Calcio: Andreazzoli “Samp forte, Empoli pronto a lottare per vincere”

"La vittoria ci manca, ma non è un cruccio, siamo soddisfatti di quel che facciamo", dice il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli prosegue la sua marcia verso la salvezza e a Genova, contro la Sampdoria, ha bisogno di punti per consolidare la propria classifica. Ma soprattutto gli azzurri vanno a caccia di una vittoria che manca due mesi e che non è mai arrivata nel girone di ritorno. L'allenatore toscano, Aurelio Andreazzoli, sa come tirare fuori il meglio dai suoi in questo momento. "Chiaramente la vittoria manca a tutti quelli che non riescono a raggiungere i tre punti – spiega Andreazzoli -. E quindi ci manca la soddisfazione, ma per noi non è un cruccio perché analizziamo in modo oggettivo il nostro cammino e siamo contenti di quello che facciamo. Qualche volta abbiamo meritato più di quel che abbiamo portato a casa, siamo consapevoli che la strada è ancora lunga e che dobbiamo continuare a lavorare. Con il lavoro e la voglia di migliorarci sarà difficile che alla fine il risultato non arrivi". Davanti a loro gli azzurri troveranno una Sampdoria con un grande bisogno di punti. "Parliamo di una squadra importante – spiega Andreazzoli -, ha cambiato allenatore e c'è qualcosa di diverso. All'andata giocammo bene fino al loro vantaggio, ma poi soffrimmo molto". "La classifica ci vede favoriti e di questo ne godiamo, però è una gara come le altre, da combattere dall'inizio con tutte le difficoltà che la Serie A comporta". La squadra sembra aver trovato un equilibrio anche difensivo anche se segna qualche gol in meno. "Non voglio piangermi addosso, paradossalmente nelle ultime due partite l'Empoli ha subito pochi gol ma ha anche segnato poco. Non direi però che la coperta è corta – afferma Andreazzoli – siamo molto produttivi ma ci è mancata la realizzazione, come a Bologna. A me interessa che la squadra crei, poi il raccogliere è legato agli episodi. Ad esempio il gol preso domenica è stata una mischia. Il lavoro che fa la squadra è ciò che mi interessa". Il mister infine si sofferma sui singoli tra belle sorprese e assenze. "Purtroppo Verre non ci sarà – spiega il tecnico azzurro – ha avuto un piccolo problema e non vogliamo rischiarlo. Per il resto ci sono tutti, torna a disposizione anche Luperto. Il rendimento di Asslani? Avevamo delle convinzioni che nascono dai sei mesi precedenti. Il ragazzo è bravo, sta dimostrando quello che noi pensavamo, a volte anche qualcosa di più. Ha la fortuna di giocare vicino a Stulac dal quale può apprendere molto – conclude – e noi abbiamo la fortuna di avere Leo che fa sempre la sua parte". (ITALPRESS). mar/ari/red 18-Feb-22 14:40