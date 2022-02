Calcio: Atalanta. Esami per Muriel, a parte Miranchuk, Palomino e Zapata

Sul fronte societario voci in merito all'interessamento per l'acquisto del club BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata subito in campo dopo la vittoria contro l'Olympiacos per 2-1 nell'andata dei playoff di Europa League. I nerazzurri sono scesi in campo al centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per preparare la sfida con la Fiorentina, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi. La squadra si è allenata divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri: scarico per chi ha giocato contro la compagine greca, lavoro in palestra e sul campo per gli altri. A parte, si legge nella nota ufficiale della società, Miranchuk, Muriel, Palomino e Zapata. Luis Muriel, uscito ieri per un fastidio al flessore della coscia destra, domani verrà sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e quali saranno i tempi di recupero. Domani sarà già tempo di rifinitura, la quale verrà effettuata sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Inoltre nelle ultime ore sono arrivate conferme sulla possibile cessione della società a un fondo d'investimenti statunitense. Smentite le voci dell'interessamento del KKR, colosso USA che avrebbe voluto la maggioranza delle quote: un portavoce della società ha confermato a Radiocor che non c'è stato nessun tipo di interesse. La situazione però è in evoluzione con l'interesse di diversi investitori per la cessione parziale del club orobico. (ITALPRESS) pia/ari/red 18-Feb-22 19:25