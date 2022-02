Calcio: Fiorentina. Sottil “Sfida con Atalanta arriva al momento giusto”

"Loro avranno voglia di rivalsa dopo la partita di Coppa Italia, noi siamo in forma", dice l'esterno viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Domenica arriverà un'Atalanta che avrà voglia di rivalsa, ma noi siamo in un periodo ottimo, arriviamo dalla vittoria e dal passaggio del turno in Coppa Italia e dal successo contro lo Spezia, è il momento perfetto per affrontare i nerazzurri davanti ai nostri tifosi". Così Riccardo Sottil in un'intervista concessa ai canali social della Fiorentina. "Mi sento in forma e sono contento di questo periodo – ha aggiunto l'esterno viola -. Mi motivano i tifosi, lo stadio pieno, il voler fare sempre meglio della partita precedente. Il mister ruota tanti giocatori nel reparto offensivo, tiene tutti sul pezzo e ha considerazione alta di tutti, quindi io come altri miei compagni quando entriamo in campo, o da titolare o da subentrante, pensiamo a dare il meglio di noi stessi". Per il finale di stagione ha "sensazioni positive, arriviamo nella fase calda dell'anno, abbiamo un obiettivo in campionato che cercheremo di raggiungere e abbiamo la semifinale di Coppa Italia, quindi non possiamo nascondere di avere la voglia di arrivare in fondo – ha concluso Sottil -. Abbiamo le qualità per fare bene e sono convinto che continuando così, con questa coesione di squadra e con questo entusiasmo, ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni". (ITALPRESS). lc/ari/red 18-Feb-22 14:50