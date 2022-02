Calcio: Inter. Marotta, Ausilio e Baccin in nerazzurro fino al 2025

Contro il Sassuolo Inzaghi senza Bastoni e Brozovic, dubbio in attacco APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – La notizia del giorno arriva dalla sede di Viale della Liberazione, dove il CEO Sport Beppe Marotta, il Chief Sport Officer Piero Ausilio e il Deputy Chief Sport Officer Dario Baccin hanno rinnovato i loro contratti fino al 30 giugno 2025. Un prolungamento su cui si lavorava da mesi e che non è mai stato in discussione, tanto che ormai da diverse settimane Marotta lo dava come imminente. Avanti, dunque, con il gruppo di dirigenti che ha riportato lo scudetto nella sponda nerazzurra di Milano. Da Appiano, invece, senza gli squalificati Bastoni (respinto il ricorso dell'Inter, confermate le due giornate) e Brozovic, Simone Inzaghi dovrà ridisegnare parzialmente la sua Inter in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. In difesa insieme a Skriniar e De Vrij ci sarà Dimarco, favorito su D'Ambrosio e Ranocchia. A centrocampo sugli esterni ci saranno ancora Dumfries e Perisic, mentre toccherà a Gagliardini (favorito su Vidal) prendere il posto di Brozovic in mezzo insieme al rientrante Barella (squalificato contro il Liverpool) e Calhanoglu. I dubbi principali riguardano l'attacco, con tre giocatori (Lautaro, Sanchez e Dzeko) in corsa per due maglie. Al momento i favoriti sono Lautaro e Sanchez, con Dzeko che godrebbe di un turno di riposo, pronto a subentrare a gara in corso. Inter-Sassuolo sarà diretta da Fourneau (assistenti Mondin e De Meo, al VAR Valeri): per l'arbitro della sezione di Roma sarà la prima volta che arbitrerà l'Inter, mentre con lui il Sassuolo è imbattuto nei quattro precedenti (due vittorie e due pareggi). (ITALPRESS). bf/ari/red 18-Feb-22 19:49