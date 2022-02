Calcio: Lazio. Squadra si allena in Portogallo, Immobile ancora out

Dopo il ko in Europa League, i biancocelesti preparano la sfida con l'Udinese. ROMA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta in rimonta contro il Porto nell'andata dello spareggio di Europa League, la Lazio è già al lavoro per preparare l'impegno di campionato contro l'Udinese. La squadra è scesa in campo in un centro sportivo locale in una seduta caratterizzata dalla tipica divisione in gruppi dei post partita. Sarri deve fare i conti con diverse assenze, a partire da quella di Immobile. Spazio al falso nove con Cabral che insidia Felipe Anderson ma il brasiliano è favorito con Pedro e Zaccagni ai lati. A centrocampo scelte obbligate: Luis Alberto e Lucas Leiva sono squalificati e lasceranno il posto a Basic e Cataldi, mentre Milinkovic-Savic sarà costretto agli straordinari. Anche in difesa pochi dubbi: Acerbi e Lazzari sono gli indisponibili. La linea a quattro contro i friulani dovrebbe essere composta da Marusic, Luiz Felipe, Patric e Hysaj. Intanto, la società ufficializza l'accordo con Mizuno che sarà sponsor tecnico dalla stagione 2022-23. (ITALPRESS). spf/pal/red 18-Feb-22 22:05