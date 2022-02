Calcio: Roma. Mourinho “Nove assenti, Zaniolo da valutare”

Il tecnico giallorosso "Friedkin non parla? Io rispetto la proprietà" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo nove giocatori assenti, sono tanti e porterò metà squadra della primavera. Zaniolo non è tra questi, ma deve ancora provare. Vediamo domani". Queste le parole dell'allenatore della Roma Josè Mourinho in vista del match contro il Verona all'Olimpico. Sono quattro i positivi al Covid-19 in casa giallorossa. Il tecnico giallorosso si è poi soffermato sugli avversari: "Sono una squadra di grande qualità, la partita dell'andata è stata dura e domani sarà di nuovo dura per entrambe. Tudor è un giovane allenatore molto bravo, che si identifica con il suo stile di gioco. Sceglierlo è stata una mossa intelligente". Infine una battuta sul presidente Dan Friedkin, che non ha mai rilasciato interviste dal suo insediamento. "Non parla? Sono sempre rispettoso della proprietà, nei miei principi di vita e calcio chi sono io per dire qualcosa sul mio superiore? Ho solo rispetto personale e professionale per la famiglia Friedkin. Nel mondo imprenditoriale non sono nessuno rispetto a loro. Nel calcio ho esperienza e loro hanno l'umiltà sufficiente per parlare con me apertamente", ha concluso Mourinho. (ITALPRESS). spf/pal/red 18-Feb-22 16:14