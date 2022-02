Calcio: Roma. Nove assenti per Mourinho, Zaniolo da valutare

Quattro casi di Covid in squadra, il tecnico prepara un 4-3-1-2 ROMA (ITALPRESS) – Nel momento più delicato della stagione, la Roma ospita l'Hellas Verona con nove indisponibili (quattro i casi Covid) e un altro titolare in forte dubbio. Si tratta di Nicolò Zaniolo che domani mattina effettuerà un provino decisivo dopo aver accusato un leggero fastidio muscolare. C'è pessimismo, per questo motivo Mourinho dovrebbe schierare un inedito 4-3-1-2 con Pellegrini alle spalle di Felix Afena-Gyan e Abraham, che cerca il dodicesimo gol stagionale in Serie A (l'ultimo inglese a riuscirsi fu Hitchens nel 1962-63). A centrocampo scelte obbligate: Cristante sarà il vertice basso, Sergio Oliveira e Veretout agiranno da interni. L'unico ballottaggio della difesa riguarda invece Karsdorp apparso poco brillante nelle ultime uscite: può riposare, si prepara Maitland-Niles. Sicuri di una maglia invece Smalling, Kumbulla e Vina. Tanti i primavera aggregati alla rosa di Josè Mourinho: tra questi c'è Keramitsis, unica alternativa ai centrali di difesa alla luce delle indisponibilità di Ibanez (infortunio) e Mancini (squalifica). (ITALPRESS). spf/pal/red 18-Feb-22 19:57