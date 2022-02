Ciclismo: Ineos Grenadiers “Grandi progressi per Bernal”

La formazione britannica: "La riabilitazione sta andando bene" ROMA (ITALPRESS) – "Egan Bernal sta facendo grandi progressi. Lavora a casa e la sua riabilitazione sta andando bene". Lo ha spiegato la stessa squadra del colombiano, ovvero il team Ineos Grenadiers, in un comunicato stampa. "La nostra equipe medica non ha ancora definito una tempistica precisa per il recupero. Non sappiamo ancora quando potrà tornare in sella alla sua bici da strada. Per il momento continuerà le cure in Colombia e tornerà in Europa solo quando i suoi progressi avranno raggiunto un discreto livello", ha precisato la formazione britannica. Il 24 gennaio Egan Bernal ha avuto un terribile incidente, contro un autobus, mentre si allenava sulla sua bici da cronometro in Colombia. Il vincitore del Tour de France 2019 e dell'ultimo Giro d'Italia si è fratturato il femore, la rotula, due vertebre e diverse costole. In ospedale i medici gli avevano detto che aveva "il 95 per cento di possibilità di diventare paraplegico". Lo scalatore colombiano, invece, è già tornato in sella alla cyclette, come dimostra un video postato dallo stesso Bernal sui social. (ITALPRESS). pdm/red 18-Feb-22 09:42