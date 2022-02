Tennis: Djokovic “Sogno l’oro a Parigi2024”

Il serbo ha maldigerito il quarto posto di Tokyo2020 ROMA (ITALPRESS) – Dopo la "bufera Australian Open", Novak Djokovic fissa i nuovi obiettivi. Uno su tutti: la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi2024. Ciò è emerso al termine di un'intervista rilasciata alla Radio Televisione serba: il numero uno del mondo guarda avanti e sogna l'oro olimpico. Il 34enne di Belgrado ha maldigerito il risultato di Tokyo2020, con il ko contro Alexander Zverev in semifinale e la sconfitta nella finale per il bronzo contro Pablo Carreno Busta. "Una medaglia olimpica, in particolare l'oro, è sempre un grande desiderio", ha detto Djokovic. "Voglio essere protagonista a Parigi nel 2024. Ho riavvolto più volte nel mia mente il match con Zverev di Tokyo, cercando di capire cosa fosse andato storto. Ho giocato in modo superbo fino a quel momento ma sentivo di essere al limite sia mentalmente che fisicamente", ha affermato ancora il serbo. Djokovic potrebbe essere di nuovo in scena a Roma, agli Internazionali d'Italia. La notizia ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ha confermato che per fare attività fisica all'aperto non serve il green-pass in Italia. Intanto, il numero del mondo, ha detto ai suoi fan, a Dubai, di non vedere l'ora di tornare in campo: "Mi manca il tennis". (ITALPRESS). pdm/red 18-Feb-22 10:34