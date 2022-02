La decisione per la positività del velocista nella gara vinta dall'Italia LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Gran Bretagna perde la medaglia d'argento conquistata la scorsa estate ai Giochi Olimpici di Tokyo nella staffetta 4×100 vinta dall'Italia. Lo riferisce Bbc Sport. La decisione è stata presa per la positività di Chijindu Ujah ad alcune sostanze proibite (SARM S23 e Ostarine). "Vorrei scusarmi con i compagni – ha dichiarato il velocista britannico – ho assunto sostanze contaminate in modo inconsapevole e me ne pentirò per sempre". (ITALPRESS). pal/red 18-Feb-22 18:36