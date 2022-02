Calcio: Fiorentina. Italiano “Contro l’Atalanta serve una granda gara”

Il tecnico dei viola "Per Allegri siamo in lotta per il 4° posto? Sue parole fanno piacere" FIRENZE (ITALPRESS) – Contro l'Atalanta "sarà una partita difficile e per portare a casa un risultato positivo bisognerà fare una grandissima gara. E' una delle squadre più forti del campionato per come affronta le partite, per lo spirito che ha e per quello che ormai è diventata". Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida di domani alle 12:30 al Franchi. Out Terracciano, tornerà tra i pali Dragowski. "Ha l'opportiunità di tornare titolare – ha aggiunto Italiano -. Alcune volte le gerarchie cambiano anche non per scelta dell'allenatore ma per un infortunio. Capitano certe cose. Mi auguro che abbia voglia di rivalsa, sono convinto che può fare una grandissima gara". L'allenatore gigliato ha anche fatto capire che in attacco domani giocherà nuovamente Piatek. "Mi sta piacendo come si sta comportando, mi ha stupito positivamente", ha ammesso Italiano commentando poi le parole di Massimiliano Allegri, che ha inserito la Fiorentina tra le candidate al quarto posto. "L'ho sentito anche io e mi ha fatto piacere. Vuol dire che siamo entrati nei pensieri delle altre squadre e che siamo temibili. Se dovessimo ottenere risultato pieno nelle due partite che abbiamo in meno rispetto a loro, saremmo in una classifica diversa da quella di adesso. Il lavoro che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti", ha concluso l'allenatore della Fiorentina. (ITALPRESS). lc/ari/red 19-Feb-22 16:21